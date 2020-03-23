Dünya genelinde koronavirüs salgının da son durum!

Çin'in Vuhan kentinde başladıktan sonra 190 ülkede görülen ve hızla yayılan yeni tip koronavirs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 14 bin 706’ya yükselirken virüs bulaşan hasta sayısı ise 339 bin 600 olduğu belirtildi.

98 bin 834 kişi de tedavi edildiği belirtilen verilerde ise son 24 saatte 1657 kişi yaşamını yitirirdiği ve yeni vaka olarak 31 bin 979 kişide koronavirüs görüldüğü kaydedildi.

Koornavirüs vakaların fazla olduğu ülkeler, İtalya, ABD, İspanya, Almanya, İran ve Fransa olarak sıralanırken şu ana kadar 15 bine yakın kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. En fazla can kaybı ise İtalya'da görüldü.

İ açıklarken ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1685’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 21 bin 638’e çıktığını bildirirken ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke olarak kayıtlara geçti. 35 bin 206 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 471 olarak duyuruldu.

Virüsün merkezi olarak ilan edilen İtalya’dan sonra Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlenirken Almanya’da vaka sayısı 24 bin 873’e yükseldiği ve salgından dolayı 94 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fransa’da 16 bin 243 kişide virüs tespit edildiği ve 676 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken bir diğer ülke olan İspanya’da vaka sayısı 28 bin 768’e ulaştı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 1772 olarak açıklandı.