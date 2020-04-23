Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşerek taburcu olanların sayısı 740 bini geçti

Çin'de başlatan ve kısa bir sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tüm dünya genelinde hastalık tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 700 bini aşarken, ölenlerin sayısı ise 190 bine yaklaştı.

Fransa'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının son 24 saatte 516 kişi artarak 21 bin 856'ya yükseldiği bildirilirken son 1 günde İtalya'da 463, İspanya'da ise 440 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra tedavi olup iyileşenlerin sayısında 740 bini geçtiği öğrenildi.

Kovid-19 salgını görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde virüs bulaşan 740 bin 379 kişi hastalığı yenmeyi başardığı açıklandı.

En fazla hasta iyileşmesinin görüldüğü ülkeler ise sırasıyla Almanya (103 bin 300), İspanya (89 bin 250), ABD (84 bin 825), Çin (77 bin 207), İran (64 bin 843), İtalya (57 bin 576), Fransa (42 bin 88), Brezilya (25 bin 318) ve İsviçre (19 bin 900) olarak kaydedildi.

Türkiye'de de virüs vakasının ortaya çıktığı günden bu güne dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.