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Dünya genelinde Kovid-19 ölümleri giderek artıyor

Çin'de başladıktan sonra tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüsü salgınından kötü haberler gelmeye devam ederken vaka ölüm sayılarındaki artış korkutucu boyutlara gelmeye başladı. ABD'de ölü sayısı 10 bini aştığı haberinin hemen ardından Fransa'da ölü sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911’e yükseldiği açıklandı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 22:33
Dünya genelinde Kovid-19 ölümleri giderek artıyor

Türkiye'nin de içinde bulunduğu küresel sağlık sorunu olan Kovid-19'un merkez üssü konumuna gelen ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 347 bini bulurken ölü sayısının 10 bin 335 olduğu bildirildi.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bugüne kadar çizdiği en karanlık tabloyu işaret etti ve “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak” ifadelerini kullandı.

Vaka ve ölümlerin neredeyse yarısının New York'ta görüldüğünü söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin koronavirüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü açıladı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİN 523

Koronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ölü ve vaka sayısı açıklandı. Ülkede ölü sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523 oldu.  21 Şubat tarihinde virüsle tanışan İtalya’da vaka sayısı ise bir günde 3 bin 599 artarak 132 bin 547’ye yükseldi.

İtalyan yetkililer, 21 Mart tarihinde görülen 6 bin 557 vakanın ardından teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu bildirmiş ve ülkede günlük vaka sayıları önce 5 bine ardından da 4 bine kadar gerilemişti.

FRANSA AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911’e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanı Olivier Veran, konuyla ilfili düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı ve virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 912 artışla 74 bin 390'a ulaştığını, bakımevlerinde 23 bin 620 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 98 bin 10 olduğunu söyledi.

Kovid-19 virüsünde enfekte olanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 72'ye ve iyileşen kişi sayısının 17 bin 250'ye çıktığını aktaran Bakan Veran, son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 833 kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının hastanelerde 6 bin 494'e ve yaşlı bakımevlerinde 2 bin 417'ye ulaştığını ve sonuç olarak toplam can kaybının 8 bin 911 olduğunu kaydetti.

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