Dünya Kovid-19 illetinden kurtulamıyor! Vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 802 bin 961'e ulaştı.
Yeni tip koronvirüsün en fazla görüldüğü ülke, 164 bin 359 vakayla ABD olurken; onu 101 bin 739 vakayla İtalya ve 94 bin 417 vakayla İspanya takip etti
Çin'in Vuhan kentinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan korona virüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü ve görüldüğü her ülkede hayatları derinde etkilemeye devam ediyor.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 39 bin 22 kişi hayatını kaybetti.
Son Güncelleme: 31.03.2020 15:50