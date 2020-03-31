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Dünya Kovid-19 illetinden kurtulamıyor! Vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Korona virüs durduramaz hızla yayılıyor.Dünya genelinde korona virüs tanısı konulan vaka sayısı 800 bini geçti. Salgın nedeniyle 38 bin 748 kişi hayatını kaybetti.

31 Mart 2020 Salı 15:43
Dünya Kovid-19 illetinden kurtulamıyor! Vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 802 bin 961'e ulaştı.

Yeni tip koronvirüsün en fazla görüldüğü ülke, 164 bin 359 vakayla ABD olurken; onu 101 bin 739 vakayla İtalya ve 94 bin 417 vakayla İspanya takip etti

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 518 vaka kayda geçti. 67 bin 51 vakanın görüldüğü Almanya, 44 bin 605 vakanın görüldüğü İran, 44 bin 550 vakanın görüldüğü Fransa, 22 bin 141 vakanın görüldüğü İngiltere, 16 bin 176 vakanın görüldüğü İsviçre, 12 bin 775 vakanın görüldüğü Belçika, 11 bin 750 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 827 vakanın görüldüğü Türkiye, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in  Vuhan kentinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan korona virüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü ve görüldüğü her ülkede hayatları derinde etkilemeye devam ediyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 39 bin 22 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 31.03.2020 15:50
Anahtar Kelimeler:
Kovid 19Korona Vaka Sayısı
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