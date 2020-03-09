Dünya medyası, İtalyan vatandaşın koronavirüsünden ölen kız kardeşinin videosunu konuşuyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü Avrupa ülkelerinden İtalya'da da hızla yayılmaya başladı. Ülkede çok sayıda kişinin salgın nedeniyle öldüğü açıklanırken ölümlerin önünen geçilememesi İtalya’da durumu giderek daha fazla tehlikeli bir hale sokuyor.

Luca Franzese isimli İtalyan bir genç ise Napoli'den vir video paylaşarak, kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Miyonların izlediği videoda, İtalyan Franzese hiçbir yetkilinin dün akşamdan beri kendisine yardım etmediğini söyleyerek "Ben de ona suni teneffüs yapmıştım. Ne olur bana yardım edin" dediği görülüyor.

Sosyal medya hesabı Facebookm üzerinden yayınlanan videoda yardım çağrısında bulunan Luca Franzese, "Kız kardeşim arkadaki yatakta ölüyor ve kimse bana yardım etmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" sözleriyle isyan ederken 24 saattir ölü kardeşi ile bir evde kalmak zorunda kaldığını belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.

Luca Franzese'nin paylaşımında, "Dün akşam kız kardeşim yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni yüksek ihtimalle Covid-19. Dün akşamdan bu yana yetkililerin yardım çağrıma cevap vermesini bekliyorum. Şimdiye kadar kimse geri dönüş yapmadı. Kardeşim arkadaki yatakta yatıyor. Ölü. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum" demesi tüm Dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.

İşte o video: