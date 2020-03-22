Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, BBC kanalında yapılan aşı çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ryan, konuşmasında "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" ifadelerini kullandı.

Mike Ryan, ayrıca bu hastalığın sadece yaşlıları ilgilendirmediği orta yaş grubuna da zarar verdiğine dikakt çekerek herkesin bu konudaçok dikkatli olmalarını şsteyerek uyarılarda bulundu.

BBC kanalına yaptığı konuşmada aşıların test aşamalarındaki öneme de dikkat çeken Ryan, “Şu an gerçekten odaklanmamız gereken şey hasta olanları bulmak, virüsü taşıyanları bulmak ve onları izole etmek. Onları bularak, tecrit altına almalıyız” ifadelerine yer verdi.

