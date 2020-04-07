Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsle mücadele eden ülkeleri uyardı!

Çin'de tüm dünyaya hızla yayılan ve herkesi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yetkililer bir takım tedbirler giderek virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyorlar. Bazı ülkeler ise uyguladıkları sokağa çıkma yasağı ve bir takım kısıtlamalarla koronavirüs ile mücadele ediyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili video konferans yöntemi ile bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayarak dünya genelinde son durum değerlendirmeleri yapan Lindmeier, tüm ülkeleri ilgilendiren önemli bir uyarıyı açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Lindmeier, ölümcül salgın ile mücadele eden ülkelere önemli bir uyarıda bulunarak, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Yoksa başa dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde koronavirüsü salgınına bağlı vaka sayısı 1 milyon 359 bine çıktığı ve toplam ölüm sayısı da 75 bini geçtiğini hatırlatan Lindmeier, konuşmasında "Yapılacak en önemli şeylerden biri sokağa çıkma uygulamalarının erken bir şekilde kaldırılmamasıdır, aksi takdirde en başa dönülebilir. Bu aynı hastayken yataktan erken çıkmanız ve hızlı bir şekilde tekrar hastalık belirtileri göstermeniz gibi bir durum" ifadelerine de yer verdi.