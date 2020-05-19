Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası soruşturma! 194 ülke onayladı

Yeni tip koronavirüsü salgınında göstermiş olduğu tutum karşısında oldukça fazla eleştiriler alan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) uluslararası bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sunulan önergeyi BM üyesi 194 ülke onayladı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası soruşturma! 194 ülke onayladı
    Abone Ol:

Tüm dünya ülkelerinin içinde bulunduğu kornavirüsle mücadele kapsamında oluşan pandemi durumunda Dünya Sağlık Örgütü'ün (DSÖ)gösterdiği tutum sürekli eleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü salgının ilk başladığı yer olan Vuhan'da yaşananları bildirmediği ve kurumun Çin yanlısı bir tutum sergilediğini öne sürmüştü. DSÖ, ABD'den gelen bu sert eleştiriler üzerine iddiaları reddederek kendini savundu. Buna rağmen, Washington, kuruma yaptığı tüm finansal yardımı askıya aldı.

Kovid-19 salgını ile ilgili eleştiri oklarının hedefi haline gelen Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması karar verildi. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin'in de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler üyesi olan tam 194 ülke, DSÖ'nün pandemi yönetimi konusunda "bağımsız olarak denetlenmesi" için sunulan önergeyi onaylayarak soruşturma yapılması kapılarını açtı.

Başlatışacak sorujşturma kapsamında; 'En kısa zamanda DSÖ'nün tarafsız ve bağımsız olarak tümüyle soruşturulacağı' belirtilirken AB tarafından sunulan öneride kurumun attığı tüm adım ve alınan önlemler ile birlikte takip ettiği zaman çizelgesinin de inceleneceği kaydedildi.

Alınan karar doğrultusunda asıl amacın dünya genelinde "salgınlara yönelik hazırlıkların ve önlemlerin artırılması, pandemilere karşı müdahalelerin güçlendirilmesi" olduğu belirtildi.


YORUM EKLE
Gönder