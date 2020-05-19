Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası soruşturma! 194 ülke onayladı

Tüm dünya ülkelerinin içinde bulunduğu kornavirüsle mücadele kapsamında oluşan pandemi durumunda Dünya Sağlık Örgütü'ün (DSÖ)gösterdiği tutum sürekli eleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü salgının ilk başladığı yer olan Vuhan'da yaşananları bildirmediği ve kurumun Çin yanlısı bir tutum sergilediğini öne sürmüştü. DSÖ, ABD'den gelen bu sert eleştiriler üzerine iddiaları reddederek kendini savundu. Buna rağmen, Washington, kuruma yaptığı tüm finansal yardımı askıya aldı.

Kovid-19 salgını ile ilgili eleştiri oklarının hedefi haline gelen Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası bağımsız biryapılması karar verildi. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin'in de dahil olmak üzereüyesi olan tam, DSÖ'nün pandemi yönetimi konusunda "bağımsız olarak denetlenmesi" için sunulan önergeyilayarak soruşturma yapılması kapılarını açtı.

Başlatışacak sorujşturma kapsamında; 'En kısa zamanda DSÖ'nün tarafsız ve bağımsız olarak tümüyle soruşturulacağı' belirtilirken AB tarafından sunulan öneride kurumun attığı tüm adım ve alınan önlemler ile birlikte takip ettiği zaman çizelgesinin de inceleneceği kaydedildi.

Alınan karar doğrultusunda asıl amacın dünya genelinde "salgınlara yönelik hazırlıkların ve önlemlerin artırılması, pandemilere karşı müdahalelerin güçlendirilmesi" olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 22:19