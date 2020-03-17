Dünyanın gözü kulağı o haberde! koronaya karşı ilk aşı vuruldu

Çin'de başlayan ve başta Avrupa olmak üzere dünyada esir almadığı ülke kalmayan virüs salgınına karşı bir çok ülkede aşı çalışmalarına başlanmıştı. Dünyayı heyecanlandıran ilk haber ABD'den geldi.

Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi’nde 4 sağlıklı birey üzerinde deneniyor.

Ekibinin başındaki Dr. Lisa Jackson, denemeler başlamadan önce, “Biz artık koronavirüs takımıyız. Herkes bu acil durumda elinden geleni yapmak istiyor.” dedi

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Aşı ilk kez, küçük bir teknoloji şirketinde operasyon müdürü olan Seattle sakini Jennifer Haller üzerinden denendi.

Associated Press, dünyayı etkisi altına alan krize karşı geliştirilen ilk aşının yapılış anını fotoğrafladı.

Aşının üzerinde denendiği ilk insan olan Jennifer Haller, “Kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Yapabileceğim bir şey olması çok güzel.” dedi ve çocuklarının kendisinin denemelere katılmasını “havalı” bulduğunu ifade etti.

Haller, aşı üzerinde denendikten sonra odadan çıkarken büyü bir gülümsemeyle, “Kendimi harika hissediyorum.” dedi.