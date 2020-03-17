betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85776
ALTIN
307.906
DOLAR
6.4475
STERLİN
7.8850
EURO
7.1731

Dünyanın gözü kulağı o haberde! koronaya karşı ilk aşı vuruldu

Korona-virüse karşı ABD'de geliştirilen aşıda son aşamaya gelindi ve aşı bir şirket çalışanı üzerinde denendi.

17 Mart 2020 Salı 10:16
Dünyanın gözü kulağı o haberde! koronaya karşı ilk aşı vuruldu

Çin'de başlayan ve başta Avrupa olmak üzere dünyada esir almadığı ülke kalmayan virüs salgınına karşı bir çok ülkede aşı çalışmalarına başlanmıştı. Dünyayı heyecanlandıran ilk haber ABD'den geldi.

Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi’nde 4 sağlıklı birey üzerinde deneniyor.

Ekibinin başındaki Dr. Lisa Jackson, denemeler başlamadan önce, “Biz artık koronavirüs takımıyız. Herkes bu acil durumda elinden geleni yapmak istiyor.” dedi

İLK FOTOĞRAF GELDİ
Aşı ilk kez, küçük bir teknoloji şirketinde operasyon müdürü olan Seattle sakini Jennifer Haller üzerinden denendi.

Associated Press, dünyayı etkisi altına alan krize karşı geliştirilen ilk aşının yapılış anını fotoğrafladı.

Aşının üzerinde denendiği ilk insan olan Jennifer Haller, “Kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Yapabileceğim bir şey olması çok güzel.” dedi ve çocuklarının kendisinin denemelere katılmasını “havalı” bulduğunu ifade etti.

Haller, aşı üzerinde denendikten sonra odadan çıkarken büyü bir gülümsemeyle, “Kendimi harika hissediyorum.” dedi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 10:24
Anahtar Kelimeler:
ABDKORONAKoronaya Karşı AşıVirüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevlerinde korona isyan! 1350 mahkum firar etti
Cezaevlerinde korona isyan! 1350 mahkum firar etti
İtalya'da Kovid-19 salgınından 349 kişi daha yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19 salgınından 349 kişi daha yaşamını yitirdi
Apple'a Fransa'dan dudak uçuklatan para cezası!
Apple'a Fransa'dan dudak uçuklatan para cezası!
IMF ' den Korona-virüs ile mücadele eden ülkelere 1trilyon dolar kredi!
IMF ' den Korona-virüs ile mücadele eden ülkelere 1trilyon dolar kredi!
Çekirge sürülerinden sonra Umman'da karınca istilası boy gösterdi
Çekirge sürülerinden sonra Umman'da karınca istilası boy gösterdi
Bir ülke daha korona-virüsüne karşı OHAL ilan etti!
Bir ülke daha korona-virüsüne karşı OHAL ilan etti!

Popüler Haberler

Burun estetiği fiyatları ortalama ne kadardır? Burun estetiği zor mudur?
Ssk emeklilik sorgulama Tc kimlik numarası ile sorgu ve e devlet şifresi ile giriş
Yolcu ve servis taşımacılığı yetki belge türleri nelerdir? Yolcu Ve Servis yaşımacılığı belgesi nasıl nereden alınır?
Çok Güzel Hareketler bilet fiyatları ne kadar? ÇGHB biletleri nereden alınıyor?
17 Mart 2020 Salı Kanal D, Atv, TV8, FOX TV, TRT1, Star TV ve Show TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar belli oldu! İşte 17 Mart Salı yayın akışlarındaki yapımlar
İş göremezlik raporu rapor parası sorgulama işlemleri! Rapor parası ne zaman yatar?
Hekimoğlu dizisi Ateş ne doktoru?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar öldü mü? Diziden ayrıldı mı? Edho Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı?
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Mart Salı il il güncel fındık fiyatları
18 Mart Çanakkale Şiirleri 2-3-4 Kıtalık Kısa ve Uzun Şiirler
Sağlık Bakanlığı eş durumu tayinleri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Cuma Mesajları 13 Mart 2020 Yeni SMS ve Resimli
2020 Havale ve EFT ile para transfer ücreti almayan bankalar - Para transferinde ücret ödemeyeceğiniz bankaların listesi
Corona virüs kaç derecede ölüyor? Corona virüs bitecek mi? Nereden nasıl yayıldı?
Oda Tv neden açılmıyor, nasıl giriş yapabilirim? Neden kapandı?
Yasak Elma Kerim Kimdir? Gökhan Alkan hakkında bilgiler
16 Mart Pazartesi kanalların güncel yayın akışları belli oldu. KANAL D, FOX TV, ATV, Star TV, TV8, Show TV ve Star TV yayın akışları!
Kravat en kolay nasıl bağlanır? Güzel ve hızlı kravat bağlama yöntemleri
2020 Yeni 18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri
Çukur Arık Böke Erdenet'in elindeki işaretin anlamı ve sırrı ne?
SGK ve SSK yaştan emeklilik şartları nelerdir? 2020 Yaş haddinden emeklilik şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.