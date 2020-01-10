Düşen Ukyayna uçağı ile ilgili NATO'dan detaylı soruşturma çağrısı

Orta Doğu gündemiyle ilgili olağanüstü toplanan AB dışişleri bakanları toplantısına katılmak için brüksel2de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, burada bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında bölgede son dönemlerde yaşanan gerginliğin azaldığına dikkati çekerek gelişöelerin bu yönde korunması gerektiğini belirtti.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların kimsenin çıkarına olmadığını savunan Jens Stoltenberg, böule bir durumda Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun Orta Doğu'da daha fazla etkili olabilmesi için bir çağrıda bulunduğunu söyleyen, gerçekleştirilecek ittifak ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 176 yolcusuyla birlikte düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının İran'ın yerden fırlatma füzelerle vurulup vurulmadığı yönünde sorulan bir soruya ise "Elimizdeki istihbarat hakkında detaylı bilgi veremem. Ancak NATO müttefiklerinden gelen istihbari bilgiler uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret ediyor. Bu bilgilerden şüphe duymamız için bir neden bulunmuyor. Bu nedenle tüm gerçekleri ortaya koyan detaylı bir soruşturma yapılması gerekiyor." diye yanıt verdi.

