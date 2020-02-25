Efsane oyuncu Jackie Chan hakkında bomba koronavirüs iddiası!

Dünyanın en sevilen ve en başarılı aksiyon oyuncularından bir olan Jackie Chan hakkında koronavirüsüne yakalnadığı yönünde ki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geçen haftalarda koronavirüsün tedavisini bulana 860 bin TL ödül vereceğini söyleyen oyuncu Jackie Chan'in bulunduğu etkinlikte bir misafirinde koronavirüsün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı öne sürüldü.

ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan bu iddialar hızla yayılırken Jackie Chan'in kaynaklarından ise konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Ünlü oyuncunun söylenilenin aksine başka bir etkinlikte olduğu açıklandı. Jackie Chan’in corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaları reddeden bazı yetkililer ise ünlü ismin Hong Kong’un kuzeyinde bulunan Kowloon’da bir akşam yemeğinde bulunduğunu ve koronavirüsü taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığını söylediler.

Hakkında öne sürülen virüs bulaştığı yönündeki söylentiler ile ilgili ünlü isimden henüz bir açıklama gelmedi.



