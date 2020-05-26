Eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü! 4 ölü

Savunma Bakanlığı, Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi"in düştüğünü duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamadayapan askeri helikopterin Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgede tatbikat yaptığı sırada kontrolden çıkarak düşen helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirilirken, Anadırskiy Bölge Başkanı Sergey Savçenko, kazanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü söyledi. Kazanın teknik bir arızadan olduğu tahmin edilirken kazaya ilişkin görevlendirilen araştırma ekibi, helikopterin tam düşme nedenini araştırıyor. Savcılık ise kazayla ilişkin soruşturma başlattı ve Mİ-8 tipi helikopter uçuşları bir süre askıya alındı.