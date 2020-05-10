Elon Musk fabrikalarını taşıma kararı aldı!

Space X ve Tesla şirketlerinin Ceo’su olan Elon Musk, koronavirüs önlemleri adı altında açılmasına izin verilmeyen fabrikalarını taşıma kararı aldı. Kalifoniya’da bulunan Tesla Genel Merkezi ve fabrikasını Teksas ve Nevada eyaletlerine taşımaya hazırlanan Elon Musk konu ile ilgili sinirini sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile duyurdu.

Fabrikanın üretime başlaması konusunda Kalifoniya eyalet hükümeti ile sorunlar yaşayan Elon Musk konu ile ilgili "Bu son damla. Tesla genel merkezini ve gelecekteki programlarını Teksas ve Nevada eyaletlerine taşıyacak.” Açıklamalarında bulundu.

Gelişen konu hakkında ayrıca Elon Musk taşıma işlemleri yaşanmasa bile bu süreç sonrasında Kalifoniya’da bulunan fabrikanın üretime geçip geçmeyeceği konusunu daha sonra duyuracağını dile getirdi.

Musk, Kalifoniya’nın Fremont eyaletinde bulunan fabrikasının virüs nedeni ile mayıs ayı başından beri üretim yapmadığını ve bu süreçten beri baskılarla uğraştıklarını dile getirerek Fremont kentinin Alameda idare bölgesine dava açacağını duyurdu.

Eyalet yönetimin verdiği kararlar ile anayasayı ihlal ettiğinin düşünen Elon Musk bu sürecin ‘faşist uygulamalara’ benzettiğini de açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde 16 milyon kar elde ettiklerini açıklayan firmanın Çin’de bulunan fabrikası kısa süre önce üretime başlamıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:18