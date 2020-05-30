Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ikinci kez kalkışı deniyor : Canlı yayında izle

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship isimli prototipi, test sırasında infilak etmişti. Çarşamba günü hava muhalefeti ile ertelenen SpaceX ikinci kez astronot fırlatmayı deniyor. Canlı yayın

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ikinci kez kalkışı deniyor : Canlı yayında izle
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship isimli prototipi, test sırasında infilak etmişti. Çarşamba günü hava muhalefeti ile ertelenen SpaceX ikinci kez astronot fırlatmayı deniyor.

SpaceX ve NASA şu anda YouTube üzerinden canlı yayınlarına başlamış durumda. Özellikle de Amerika'da nefesler adeta tutuldu. Hem SpaceX hem de Amerikan uzay araştırmaları için gerçekten müthiş tarihi bir ana tanıklık ediliyor. Canlı yayını aşağıdaki pencerelerden takip edebilirsiniz.

CANLI YAYIN

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 22:25

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