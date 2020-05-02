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Elon Musk'ın tweet'i kendine 14 milyar dolar kaybettirdi

Elon Musk'ın kendi şirketi olan tesla için attığı olumsuz tweet yüzünden şirketin mali değeri 14 milyar dolar azaldı. Elon musk,attığı tweet ile "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:36
Elon Musk'ın tweet'i kendine 14 milyar dolar kaybettirdi

Sosyal medya da yaptığı paylaşımlar ile özel hayatı nedeniyle zaman zaman gündeme gelen Elon Musk bu sefer kendi paylaşımı yüzünden tam 14 milyar dolar kaybetti.

Musk tweetinde, "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.

Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı.

Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı.

Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, kurucusu Elon Musk'ın son tweeti sonrası 14 milyar dolar azaldı.

2018'DE 20 MİLYON DOLAR CEZA ÖDEMİŞTİ

Elon Musk 2018'de de Tesla'nın New York Borsası'ndaki geleceğini yorumladığı bir tweeti sonrası da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tesla'nın kurucusunun son iki tweeti ise "Kız arkadaşım bana kızdı" ve "Hemen hemen tüm mülklerimi satıyorum, ev sahibi olmayacağım" oldu.

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Elon MuskTesla Hisse Değerleri
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