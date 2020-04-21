En kötüsüyle karşılaşmadık diyen DSÖ üyesinden 194 ülkeye çağrı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de bulunan merkezde bir basın toplantısı düzenleyerek koronavirüsü salgını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantısında, tüm dünya ülkelerinin salgınla mücadelede ulusal ve küresel ölçekte birlik olması gerektiğini söyleyen Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu.

Kovid-19 nedeniyle daha fazla insanın hayatını kaybedeceğini kaydeden Ghebreyesus, 194 ülkeye salgına karşı "küresel dayanışma" ve "ulusal birlik"sını yineledi ve "Bu ikisi olmadan, bize inanın ki daha en kötüsü bizi bekliyor. Bu trajediyi önleyelim. Bu öylesine bir virüs ki daha pek çok insan anlayabilmiş değil." diye konuştu.

Koronavirüs salgını ile mücadelede küresel dayanışma yapıldığı takdirde başarıya ulaşacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu virüsü birbirinizle kavga etmek veya siyasi puan kazanmak için bir fırsat olarak kullanmayın. Bu tehlikeli bir durum. Ateşle oynamak gibi bir şey. Lütfen birlikte hareket edin." ifadelerini kullanan DSÖ üyesi, virüs hakkında henüz pek çok bilinmezie sahip olduklarını belirterek "Bu virüs tehlikeli. Bu virüs bir numaralı halk düşmanı. Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Tıpkı grip gibi çok bulaşıcı. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var." dedi.

ABD hükümetinin, DSÖ'nün kendilerinden bilgi sakladığı yönünde kendisine yöneltilen bir soruya ise Ghebreyesus, ABD dahil hiçbir üye devletten salgına ilişkin herhangi bir bilgi saklamadıkları yanıtını verdi.