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Endonezya 7,3 şiddetinde deprem ile sallandı

Güneydoğu Asya ülkesi olan Endonezya 7,3 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:12
Endonezya 7,3 şiddetinde deprem ile sallandı

 Endonezya'dan korkutan deprem.Güneydoğu Asya ülkesi olan Endonezya'nın  Maluku eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Maluku Tenggara Barat bölgesinin 180 kilometre kuzeybatı açıklarında gerçekleşen depremin, yerin 133 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. 

CAN VE KAYBI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmadı. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

4 BİN 340 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti. 

Son Güncelleme: 06.05.2020 19:19
Anahtar Kelimeler:
DepremEndonezya
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