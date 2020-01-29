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Endonezya'da kadın hükümlülerin cezalarını kadın kırbaç ekibi verecek!

Endonezya'nın Açe kentinde kadın hükümlülerin cezalandırıları için yeni bir uygulama başlatıldı. Bundan sonra kadınlardan oluşan kırbaç ekibi kırbaçlarıyla kadın hükümlülerin cezalarını verecekler.

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:10
Endonezya'da kadın hükümlülerin cezalarını kadın kırbaç ekibi verecek!

Şeriat kuralları ile yönetilen Endonezya'nın Açe kentinde kadın hükümlüler için yeni bir uygulama başlatıldı. Şeriat kurallarını çiğneyen ve hüküm giyen kadınlar kırbaç cezalarını artık kadınlar verecek. 

Şeriat memurlarının kimliklerinin güvenlik olarak gizlendiği, yüzleri kapalı, vücutlarını ise tamamen örten kahverengi giysiler kullanıldığı görülüyor. Bu memurlar kentte şeriat kuralları gereği evlilik öncesi cinsel birliktelik, eşcinsellik, alkol, kumar gibi kötü suçları kırbaçlayarak cezalandıracaklar.

Kurulan 8 kişilik bir ekibin tanıtımını yapan Şeriat Uygulama Birimi Başkanı Safriadi, ilk kadın kırbaç takımını kurma konusunda yapılan çalışmaların uzun yıllar sürdüğünü söyleyerek "Amacımız onların canını yakmak değil. Burada en önemli nokta izleyiciler önünde utanmaları ve bir daha yapmamaları için onları teşvik etmek" dedi.

Kadın memurların görevlerine başlamadan önce kırbaçlamak üzerine uzun bir eğitimden geçtiği belirtilen açıklamada kadın suçluların kadınlar tarafından kırbaçlanma nedeni olarak şeriat yetkilileri İslam yasalarını gösterdiği belirtildi.

yeni kurulan ekip ise evlilik dışı bir erkekle cinsel ilişki yaşayan ve otel odasında yakalanan kadın mahkumun cezalandırıldığı sırada yapıldı. Kadın mahkumu kamış sapı ile kırbaçlayan yeni kadın memur için Açe Şeriat Polis Şefi Zakwan, basına verdiği röportajında "Bence iyi iş çıkardı. Güzel bir tekniği var. Onlara rollerini daha iyi anlamaları için yaptığımız şey bir nevi telkin. Allah'ın kurallarını çiğneyenler için merhamet yok"" yorumunda bulundu.

220.000 nüfusa sahip olan kentte şeriat polisleri, gece gündüz üç vardiya halinde sokaklarda devriye geziyorlar. Geçtiğimiz günlerde ise sahilde birbirine yakın oturan bir çift kırbaç cezasından kıl payı kurtulduğu sadece kınama cezası verildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaAçeşeriat YönetimiKadın Kırbaç Ekibi
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