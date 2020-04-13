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Endonezya'da korona'ya karşı garip önlem! 'Hayaletli caydırma önlemi'

Asya kıtası ülkelerinden Endonazya'da korona virüs salgın hastalığı ile mücadele eden ülkelerden. Ülkenin Cava Adası'ndaki Kepuh kasabasında korona ile mücadelede şaşırtıcı bir yöntem kullanılıyor. Halk tarafından 'hayaletli caydırma önlemi' denilen uygulamada halkın sokağa çıkma sıklığının düşürülmesi ve sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:53
Endonezya'da korona'ya karşı garip önlem! 'Hayaletli caydırma önlemi'

Korona virüsü salgın hastalığı dünya'nın hemen hemen her ülkesini derinden etkilemeye devam ediyor.Dünya üzerindeki toplam vaka sayısı 2 milyonu geçen korona virüs salgın hastalığı ile mücadele Endonezya'da garip bir yöntem kullanıldığı haberleri geldi. Ülkenin Cava Adası'ndaki Kepuh kasabasında  Halk tarafından 'hayaletli caydırma önlemi' denilen uygulamada  halkın sokağa çıkma sıklığının düşürülmesi ve sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor.

 "Hayaletli caydırma önlemi" farklı ve caydırıcı olabileceği düşünüldüğü için hayata geçirilen uygulamayla halkın sokağa çıkma sıklığının düşürülmesi ve sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor.

"Hayaletli caydırma önlemi" sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanırken, uygulamanın beklenen etkiyi göstermediği ancak tedbirleri hatırlattığı yorumları yapıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, uygulama nedeniyle çocuklar ve çocuklu ailelerin sokağa çıkmadığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmediği Endonezya'da Covid-19 nedeniyle halka sosyal mesafeyi korumaları ve hijyene dikkat etmeleri çağrısı yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaHayaletli Caydırma önlemi
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