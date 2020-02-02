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Esad rejimi destekçisi savaş uçakları Halep'e saldırdı

Suriye’de Rus savaş uçakları Halep kırsalında bulunan Atarib kasabasına hava saldırısı düzenledi. Esad destekçisi uçakların düzenlediği hava saldırında 1 sivil hayatını kaybederken 3 sivil de yaralandı.

02 Şubat 2020 Pazar 13:34
Esad rejimi destekçisi savaş uçakları Halep'e saldırdı

Suriye’nin Halep kırsalında bulunan kasaba köylerine Rus savaş uçaklarının bombardımanı devam ediyor. Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları yine bir saldırı düzenleyerek Halep‘in batısında bulunan Atarib kasabasını vurdu. Düzenlenen hava saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişi de ağır yaralandığı öğrenildi.

Savaş uçaklarının özellikle sivillerin kaldığı mahalle ve köyleri hedef aldığını belirten yetkililer saldırıda evlerin de büyük oranda hasar gördüğü açıkladılar. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları kurtararak hastaneye sevk ettiler ve tedavi altına alınmasını sağladılar.
 

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SuriyeSaldırıHalepRu Savaş Uçakları
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