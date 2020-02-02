Esad rejimi destekçisi savaş uçakları Halep'e saldırdı

’ninkırsalında bulunan kasaba köylerine Rus savaş uçaklarının bombardımanı devam ediyor. Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları yine birdüzenleyerek Halep‘in batısında bulunan Atarib kasabasını vurdu. Düzenlenen hava saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişi de ağır yaralandığı öğrenildi.

Savaş uçaklarının özellikle sivillerin kaldığı mahalle ve köyleri hedef aldığını belirten yetkililer saldırıda evlerin de büyük oranda hasar gördüğü açıkladılar. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları kurtararak hastaneye sevk ettiler ve tedavi altına alınmasını sağladılar.

