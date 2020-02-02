Savaş uçaklarının özellikle sivillerin kaldığı mahalle ve köyleri hedef aldığını belirten yetkililer saldırıda evlerin de büyük oranda hasar gördüğü açıkladılar. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları kurtararak hastaneye sevk ettiler ve tedavi altına alınmasını sağladılar.
Esad rejimi destekçisi savaş uçakları Halep'e saldırdı
Suriye’de Rus savaş uçakları Halep kırsalında bulunan Atarib kasabasına hava saldırısı düzenledi. Esad destekçisi uçakların düzenlediği hava saldırında 1 sivil hayatını kaybederken 3 sivil de yaralandı.
02 Şubat 2020 Pazar 13:34
Savaş uçaklarının özellikle sivillerin kaldığı mahalle ve köyleri hedef aldığını belirten yetkililer saldırıda evlerin de büyük oranda hasar gördüğü açıkladılar. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları kurtararak hastaneye sevk ettiler ve tedavi altına alınmasını sağladılar.