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Fas, Türkiye'deki vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını hızlandırdı

Fas, COVID-19 sebebiyle Türkiye'de kalan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Başbakan Sadeddin el-Osmani, şuana kadar 1400 vatandaşın Fas'a getirildiğini duyurdu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:56
Fas, Türkiye'deki vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını hızlandırdı
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Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, COVID-19 sebebiyle Türkiye’de mahsur kalan vatandaşlarının tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Parlamentoda sorulan soruları cevaplayan Başbakan Osmani, tahliye edilen vatandaşların ülke kuzeyinde bulunan Tatvan kentindeki otellere yerleştirileceğini duyurdu.


Tahliye işlemlerine hız verileceğini ve Türkiye’deki vatandaşların tahliyesinin tamamlanmasını müteakip Fransa’ya da yöneleceklerini açıklayan Osmani, şuana kadar 1400 vatandaşının Fas’a getirildiğini duyurdu.

Ülkeye getirilen vatandaşların bütün masraflarının hükümet tarafından karşılandığını aktaran Osmani, tahliye sürecinde hamile kadın ve zor şartlar altındaki insanlara öncelik tanındığını söyledi.

 

                                                                                                                                                       


Son Güncelleme: 17.06.2020 14:56
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