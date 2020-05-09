FDA'nın en önemli isimlerinden Stephen Hahn, karantinaya alındı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) başında bulunan ve kurumun en yetkili ismi olan Stephen Hahn, koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle yakın teması olduğu belirlenen Hahn'ın tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtilirken, yapılan test sonuçlarıda açıklandı.

Aşı geliştime ve ilaç çalışmalarının onay merkezi olan FDA'nın bir numaralı ismi Stephen Hahn, konuyla ilgili yaptıpı açıklamada, Asemptomatik vaka olarak herhangi bir riske neden olmamak için kendisini karantinaya aldığını söyleyerek idaresindeki kurumun çalışmalarında bir aksama olmayacağını belirtti.

FDA, üst düzey yetkilisi Stephen Hahn'ın karantinaya alındıktan sonra söz konusu durumun ardından testler uygulandığını ve sonuçların da negatif çıktığını duyuruldu. FDA sözcüsü Michael Felberbaum'un sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dr. Hahn, çalışanlara yazdığı bilgilendirme notunda corona virüsü bulunan biriyle iletişim kurduğunu bildirdi. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin talimatları uyarınca iki hafta karantinada olacak" ifadelerine yer verdi.