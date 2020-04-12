Felaketler ülkesi ABD! Tam 50 eyalet felaket düzenine geçti

Korona virüs salgın hastalığının dünya üzerinde üssü olan ABD' vaka sayısı 530 bin ölüm sayısı ise 20 Bin kişiyi geçmiş durumda.Açıklanan bu acı bilanço sonrasında ABD tarihinde bir ilki yaşıyor. 50 eyalette aynı anda felaket düzeni yürürlüğe girdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump'ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiğini, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Deere, "Tarihte ilk kez Başkan, 50 eyalette aynı anda büyük felaket var olduğunu duyuruyor” ifadelerini paylaştı.

Ülkede salgının merkezi haline gelen New York eyaletinde ise vaka sayısı 175 bini geçti, sadece bu eyalette ölenlerin sayısı günde yaklaşık 700 olarak bildiriliyor.