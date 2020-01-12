Filipinler'de yanardağ patladı THY uçuşları iptal etti

Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyinde bulunan Taal Yanardağı harekete geçmesinin ardından bölgede alarm verilmeye başlandı. Yanardağ'ın patlaması sonrasında dumanların yakklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığı açıklanırken çevre bölgelerede aşırı kül yağışlarının meydana geldiği kaydedildi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü söz konusu yanardağ faaliyeti ile ilgili yaptığı açıklamada patlamanın yerel saatle 14.00 sıralarında meydana geldiği ve tehlike seviyesinin ise 3 olduğunu belirtti.

Bölgede bulunan çok sayıda okul, tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edildi. Başkent Manila'nın yakınlarında bulunan Taal Yanardağı'nın patlamasıyla Manila Havalimanı'ndan yapılan uçuşların olumsuz etkilendiği açıklamasını yapan Türk Hava Yolları (THY) bugün yapacağı TK85 Manila İstanbul seferi ile yarın yapacağı TK84 İstanbul-Manila ve TK85 Manila-İstanbul seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.