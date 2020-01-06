Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ülkedeki mesai satlerini değiştiriyor

Finlandiya'nın 34 yaşındaki genç Başbakanı Sanna Marin, işçilerin mesai saatleri ve günleri için kolları sıvayarak çalışmalara başladı. Marin'in, daha az çalışma günleri sayesinde işçilerin daha verimli olacağını düşünerek hazırlayacağı yeni sistemde işçiler haftada 5 gün değil 4 gün çalışacak ve mesai saatleri 6 saati geçmeyecek.

Avusturya’da Sebastian Kurz’dan sonra Dünya genelinde 'en genç ikinci hükümet lideri' olan Marin, Başbakan olmadan önce Ulaştırma Bakanı görevini üstlenmişti. O dönemde öngördüğü ve şu an üzerinde çalıştığı sistemi gündemine alan Başbakan Marin, sistemle ilgili yaptığı açıklamasında; “İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi yaşamını diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum. Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli. Mesele, kadınca bir tarzla yönetmek değil, seçmenlere yardım sunmak ve sözlerinizi tutmakla ilgili” diye konuştu.



