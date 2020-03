Flaş haber! İngiltere başbakanı Korona virüs salgınına yakalandı!

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından video ile test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Johnson, "Orta şiddette semptomlar taşıyorum, ateşim var, öksürüyorum, evden çalışıyorum, kendimi tecrit ettim. Teknoloji sayesinde koronavirüsle mücadele stratejisini yönetmeye devam edeceğim.

Koronavirüsle mücadeleye katılan herkese özellikle de İngiltere Sağlık Sistemi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dün akşam alkışlama eylemine katıldım. Polisimize ve sosyal bakım çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, kamu çalışanlarına ve dayanışmaya gönüllü olan herkese teşekkür ediyorum.

Salgının üstesinden geleceğiz, evinde kalan, virüsün yayılmasını durduran herkese teşekkür ediyorum Bunu yeneceğiz. Birlikte yeneceğiz. Evde kalın ve hayat kurtarın." dedi.

Diğer yandan İngiltere'de dün Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

