İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89498
ALTIN
337.136
DOLAR
6.4496
STERLİN
7.9107
EURO
7.0827

Flaş haber! İngiltere başbakanı Korona virüs salgınına yakalandı!

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

27 Mart 2020 Cuma 14:23
Flaş haber! İngiltere başbakanı Korona virüs salgınına yakalandı!

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından video ile test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Johnson, "Orta şiddette semptomlar taşıyorum, ateşim var, öksürüyorum, evden çalışıyorum, kendimi tecrit ettim. Teknoloji sayesinde koronavirüsle mücadele stratejisini yönetmeye devam edeceğim.

Koronavirüsle mücadeleye katılan herkese özellikle de İngiltere Sağlık Sistemi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dün akşam alkışlama eylemine katıldım. Polisimize ve sosyal bakım çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, kamu çalışanlarına ve dayanışmaya gönüllü olan herkese teşekkür ediyorum.

Salgının üstesinden geleceğiz, evinde kalan, virüsün yayılmasını durduran herkese teşekkür ediyorum Bunu yeneceğiz. Birlikte yeneceğiz. Evde kalın ve hayat kurtarın." dedi.

Diğer yandan İngiltere'de dün Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Son Güncelleme: 27.03.2020 14:39
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Başbakanı Boris Johnson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, yeni tip koronavirüse yakalandı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, yeni tip koronavirüse yakalandı
Meksikalı vali'den ilginç korona virüs tespiti! "Korona'dan zenginler etkilenir fakirler değil"
Meksikalı vali'den ilginç korona virüs tespiti! "Korona'dan zenginler etkilenir fakirler değil"
ABD'de korona vakaları ürkütüyor! Vaka sayısı Çin'in önüne geçti
ABD'de korona vakaları ürkütüyor! Vaka sayısı Çin'in önüne geçti
Dünya bankasından korona virüs ile mücadeleye 160 milyar dolar yeni destek
Dünya bankasından korona virüs ile mücadeleye 160 milyar dolar yeni destek
İspanyol gribinden kurtulan 105 yaşındaki adam Kovid-19 salgını için ipucu verdi
İspanyol gribinden kurtulan 105 yaşındaki adam Kovid-19 salgını için ipucu verdi
İtalya'da korona virüs kontrol altına alınamıyor! Son 24 saatte 662 kişi daha öldü
İtalya'da korona virüs kontrol altına alınamıyor! Son 24 saatte 662 kişi daha öldü

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
La Casa De Papel 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Özel okul ücreti okulun kapalı olduğu dönemin parasını ödenir mi?
Survivor 2020 Merve'nin yerine ünlüler takımından gönüllülere hangi yarışmacı transfer oldu, geçti?
2020 Devlet mazot ve gübre desteklemesi ödeme tarihleri
Survivor'da büyük kavga! Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi
TOKİ ve Emlak Konut'tan alınan ev taksit ve borçları ertelendi mi? Toki taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
2020 Tarım ve Hayvancılık için devlet tarafından yapılan hibe ve destekler
The Walking Dead’in 10. Sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Coronavirus The Walking Dead'ı erteletti!
Zümrüdüanka yeni bölüm neden yok? Zümrüdüanka neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
İcra katibi maaşları ne kadardır? 2020 icra katibi maaşları
Ya İstiklal Ya Ölüm Topkapılı kimdir? Gerçek adı nedir? Topkapılı gerçekte var mıydı? Birkan Sokullu hakkında bilgiler
Survivor 2020 ertelenecek mi? Dominik'te corona vürüs vakası var mı, yok mu?
Ebabil kuşu nasıl bir kuştur? Kabe'yi tavaf eden ebabil kuşu özellikleri ve hikayesi
Fındık fiyatları ne kadar? 26 Mart Perşembe il il güncel fındık fiyatları
Corona virüsü kargo paketlerinden bulaşabilir mi, kargo paketleri nasıl teslim alınmalı?
Survivor Meryem diskalifiye oldu! Yerine yarışmacı gidecek mi, ne olacak?
Öğretmen dizisi bayılan Akif'e ne oldu?
Bim Miele Süpürge nasıl alınır mı?
Şampiyon dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? TRT 1 Şampiyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ivana Sert ödüllü evde şıklık yarışması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.