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Flaş iddia! Trump'ın sabrı tükendi, askerlerini Afganistan'dan geri çekiyor

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan'da bulunan binlerce askerini geri çekeceği iddiası ülkede bomba etkisi yarattı. Trump'ın Taliban'la görüşmelerinde sabrı kalmadığı belirtilen haberde koronavirüsü salgını riskiyle karşı karşıya kalmamak için alınan bir karar da olduğu öne sürüldü.

28 Nisan 2020 Salı 00:01
Flaş iddia! Trump'ın sabrı tükendi, askerlerini Afganistan'dan geri çekiyor

Amerikan NBC televizyonu, bugün ülkede bomba etkisi yaratan bir haber yayınladı. ABD'li yetkililere dayandırarark yayınladığı haberde ise Trump'ın Afganistan'da bulunan binlerce askerinin koronavirüs salgını riskiyle karşı karşıya kaldığı düşüncesiyle bu ülkeden çekilmenin uygun olacağını belirttiği iddia edildi. 

Afganistan'dan Amerikan askerlerinin çekilmesiyle aynı durumun İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri için de söz konusu olacağı öne sürülerek Trump'ın danışmanlarının Başkanı bu talebinden vazgeçirmeye çalıştıkları belirtildi. NBC'ye konuşan yetkililer, ayrıca bu kararın arkasında Trump'ın son günlerde Taliban ile yürütülen görüşmelerin yavaş ilerlemesinden dolayı sabrı tükendiği için böyle bir karar almış olabileceğini de ifade ettiler.

Bilindiği üzere ABD'nin Taliban ile şubat ayında bir anlaşma yapmış ve anlaşmada öncelikli olarak Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e indirileceği belirtilmişti. Pentagon, Afganistan'da bulunan 14 bin Amerikan askerinin bir kısmının çekildiğini açıklıyor ama ne kadarının çekildiği ile ilgili net bir rakam söylemiyor.

ABD'nin bu yoğun gündemi arasına bugün birde ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün gerçekleştireceği basın toplantısı iptal edilmesi de düştü. Trump’ın günlük Kovid-19 basın toplantısı Başkanın resmi programından çıkartılırken  Beyaz Saray'da neredeyse her gün yaptığı basın toplantılarını hafta sonu yapmaması, bugün de iptal etmesi ülkede gündeminde en çok konuşulan konuşarda biri oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün basın toplantısı olmayacak." ifadelerine yer verirken hafta içinde basın toplantıları olacağını belirtti vfakat toplantıların gününe ilişkin net bir bilgi paylaşmadı.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpAfganistanKoronavirüsAsker Geri çekme
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