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Fransa Başbakanın'dan korkutan açıklama! "Nisanın ilk 15 günü geçen 15 günden daha zor olacak"

Fransa Başbakanı Philippe korona virüs hastalığı ile ilgili korkutucu konuştu. "Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak" dedi.

28 Mart 2020 Cumartesi 22:57
Fransa Başbakanın'dan korkutan açıklama! "Nisanın ilk 15 günü geçen 15 günden daha zor olacak"

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya kabusu yaşatan korona virüs Fransa'da da etkisini artırmaya başladı.Son olarak Fransa Başbakanı Edouard Philippe bu amansız salgın için "Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fransa, son yüzyılda daha önce benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya." ifadesini kullanan Philippe, dünyanın neredeyse yarısının eve kapandığını ve bunun bir ilk olduğunu söyledi.

Philippe, "Mücadele yeni başlıyor. Nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak." dedi.

Ülkede virüsün hızlı şekilde yayıldığını, vaka sayısının her 3-4 günde bir ikiye katlandığını ifade eden Philippe, ölü ve vaka sayısında Fransa'nın İtalya ve İspanya'yı izlediğine dikkati çekti.

Philippe, Kovid-19'a karşı önlemlerin zamanında alındığını savundu.

Ülkede salgınla daha etkili şekilde mücadele etmek için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışında tıp fakültelerinden mezun olan doktorlara da başvuracaklarını kaydeden Philippe, ülkenin deniz aşırı topraklarında da salgına ilişkin tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Philippe, salgından olumsuz etkilenen şirketlerin de iflas etmesini önlemek istediklerini belirtti.

MASKE SİPARİŞİ

Sağlık Bakanı Veran da yoğun bakımlardaki yatak sayısını 5 binden 10 bine çıkardıklarını, hedefin 14 bine ulaşmak olduğunu belirtti.

Ülkede sağlık personelinin maske yetersizliği nedeniyle üretimi artırdıklarını ifade eden Veran, bir milyardan fazla maske sipariş ettiklerini anlattı.

Veran, günde yaptıkları virüs testlerinin sayısını gelecek haftaya kadar 30 bine, haziran ayına kadar da 100 bine çıkaracaklarını söyledi.

Olivier Veran, virüsün tedavisi için şu an 13 farklı araştırma yapıldığını kaydetti.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon da ülkede virüse yakalanan 44 bin kişinin aile hekimlerine başvurduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 28.03.2020 23:06
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Fransa Başbakanı
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