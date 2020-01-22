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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail polisi arasında gerginlik!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa toprağı olarak kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyaretinde İsrail polisi ile bir gerginlik yaşadı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 22:03
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail polisi arasında gerginlik!

İşgal altında olan Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesine ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada İsrail polisi ile bir gerginlik yaşadı. Fransa toprağı kabul edilen kilisede yaşanılan gerginlikte İsrail polisiyle tartışan Macron, polisleri kiliseen kovdu.

Batı Kudüs'te düzenlenen 5. Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak için ülkede bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kilise ziyereti sırasında kendisine eşlik eden polisler Macron'a içeri girmemesini söyledikten sonra Macron, İsrailli polisine, "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık." ifadelerini kullanarak polisleri oradan kovdu. 

Macron'un ayrıca İsrail polisinden kurallara uymasını isteyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler" dediği öğrenildi.

İsrail basını ise yaşanılan olayla ilgili yayınladığı haberde, İsrail polisinin, Macron ile Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ne girmek istemesi üzerine söz konusu gerilim yaşandığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel MacronSaint Anne KilisesiIsrail Polisi
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