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Fransa'da korona'dan iyileşme oranı yüzde 91,7 olan ilaç klorokinin kullanılıyor

Korona virüs vakaları ile sıkıntı günler geçiren Fransa'dan hastalığın tedavisi için umut verici bir haber geldi. Ülkede tedavi için kullanılan klorokinin ilacı hastaların yüzde 91,7 oranında işe yaradı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:33
Fransa'da korona'dan iyileşme oranı yüzde 91,7 olan ilaç klorokinin kullanılıyor

Dünyayı esir alan korona virüs salgın hastalığına karşı Avrupa ülkesi Fransa'da amansız bir mücadele veriyor. Ülkede vaka sayısı 125.931 hastalıktan ölen sayısı ise şu an itibariyle 13.215 kişi oldu.

Tüm ülkelerde olduğu Fransa'da da ilaç ve tedavi araştırmaları sürüyor.

Ülkenin Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virüsü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi. Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.

Son Güncelleme: 11.04.2020 15:42
Anahtar Kelimeler:
FransaKlorokinin
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