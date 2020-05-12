Fransa Milli Eğitim Bakanının açıklamaları eleştiri ile karşılandı!

Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michale Blanquer’in son açıklamaları Fransa’da eğitim izleyeceği yol ile ilgili önemli bilgiler barındırdığı kadar bir kesimin de ciddi eleştirileri ile karşılaştı. Yapılan açıklamalar kapsamında 50.500 okulun %86’lık kısmının açılacağını ve 1,5 milyon öğrencinin okullarına kavuşacaklarını açıklayan Fransa Milli Eğitim Bakanı konu ile ilgili detay verdi.

“Evde kalmak okula gitmekten daha riskli”

Evde kalmak okula gitmekten daha riskli diyen Fransa Milli Eğitim Bakanı’nın bu açıklamaları Europe 1’de büyük eleştirilere yok açtı. Mayıs sonunda okulların açılacağını savunan Blanquer evin okuldan daha riskli olduğunu savundu.

Fransa’da okullarda salgın ile ilgili önlemlerin alındığını savunan Bakan Blanquer 6 aydır okula gitmeyen öğrencilerin bu durumdan daha zararlı çıkacaklarının öneminden bahsetti.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Bakan Blanquer’in açıklaması sonrasında tepki gösterdi. Bakan’a özellikle sorulan soru ise evde kalmak daha az riskli ise neden 2 aydır evlerde tutuluyoruz oldu.

Fransa Pediatri Deneği ise 20 Mart’ta yaptığı açıklamaları hatırlatarak evde kalan çocukların daha fazla şiddet gördüğünün altı çizildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 21:38