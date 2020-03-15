Fransa yanıyor! Korona da sarı yeleklilerin önüne geçemedi! Eylemler devam ediyor

Fransa da kasım 2018 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı yapılan eylemler hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelindeki koronavirüs salgınının fransada da önlenemez yayılışı sarı yeleklilerin eylemlerini durdumalarına yetmedi. Paris yangın yeri eylemler devam ediyor.

KORONA OLSA DA EYLEME DEVAM

Paris'te Montparnasse Bulvarı'nda toplanan yüzlerce gösterici, İtalya Meydanı'na yürüdü.

Eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, çeşitli cisimler atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Eylemciler ise buldukları ne varsa ateşe vererek Paris'e yine cehennemi yaşattı. Çok sayıda araç zarar gördü.

79 GÖZALTI



Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 79 kişinin gözaltına alındığı, 76 kişiye izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezası verildiği belirtildi.