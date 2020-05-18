Fransa'da korkunç tablo! 483 kişi daha hayatını kaybetti

Fransa Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde coronavirüs nedeniyle 483 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık, ülke genelindeki hastanelerin tamamında 17 bin 466, hasta bakımevlerinde 10 bin 642 olmak suretiyle toplam 28 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle en zor günler geçiren ülkeler arasında yer alan Fransa’da vaka sayısı da 204 artarak 179 bin 569 oldu. Sağlık Bakanlığı hali hazırda 19 bin 361 kişinin tedavi sürecinin ise devam ettiğini duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 04:28