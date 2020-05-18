Koronavirüs nedeniyle en zor günler geçiren ülkeler arasında yer alan Fransa’da vaka sayısı da 204 artarak 179 bin 569 oldu. Sağlık Bakanlığı hali hazırda 19 bin 361 kişinin tedavi sürecinin ise devam ettiğini duyurdu.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 04:28
Fransa'da korkunç tablo! 483 kişi daha hayatını kaybetti
Coronavirüs nedeniyle en çok sıkıntı yaşayan ülkeler arasında yaşayan Fransa'da korku büyüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 483 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
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