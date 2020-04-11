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Fransa’da Kovid-19'a bağlı ölü sayısı 13 bin 832’ye yükseldi

Yeni tip koronavirüsü mücadelesi olan ülkeler arasında yer alan Fransa'da can kayıpları giderek yükseliyor. Son verilere göre Kovid-19'a bağlı ölümler 13 bin 832’ye ulaştı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:22
Fransa’da Kovid-19'a bağlı ölü sayısı 13 bin 832’ye yükseldi

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovşd-19) salgını Fransa'da da çok fazla can kaybına neden oldu. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, ülkedeki son verileri paylaştı.

Salomon'un yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 353, bakımevlerinde 290 kişinin koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini ve ülke genelinde koronavirüse bağlı ölümlerin 13 bin 832'e ulaştığını bildirdi.

Salomon, Fransa'da koronavirüsünün görüldüğü ilk günden bu güne kadar toplam koronavirüs vaka sayısının 129 bin 654'e yükseldiğini kaydederken, 31 bin 321 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi. Ayrıca, 6 bin 883 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtirken, 26 bin 391 kişinin ise iyileşerek, taburcu edildiğini sözlerine ekledi.

Gelecek haftalarda Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir gemiş çapta bir çalışma yapacaklarını belirten Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandığını kaydetti.

Fransa, dünya genelinde yeni tip koronavirüsü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. 

Diğer taraftan; Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayaraka, ülkede virüs nedeniyle işsiz kalanların sayısının 8 milyona yükseldiğini bildirdi. İşten çıkarılan Fransa vatandaşlarının ise brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacağını aktardı.

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