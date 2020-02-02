Gece kulübünün çatısı biriken kar yüzünden çöktü

Rusya’nın Novosibirsk kentinde bulunan yaklaşık 200 kişilik bir gece kulübünün çatısı çöktü. Etkili yapan karın çatıda birikmesi sonucu ağırlığı daha fazla taşıyamayan kar müşterilerinde olduğu bir sırada aniden çöktü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı söz konusu kaza ile ilgili bir açıklama yaparak çatının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gece yarısı meydana gelen ve içeride yaklaşık olarak 200 kişinin bulunduğu gece kulübünde meydana gelen olay sonrası bölgeye gönderilen ekipler tarafından enkaz altından 2 kişinin cansız bedeni morga kaldırılırken yaralı olarak kurtarılan 5 kişinin hastanelerde tedavi altına alındıkları ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca yetkililerin olayla ilgiliş soruşturma başlattığı da bildirildi.



