İstanbul 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232

Gece kulübünün çatısı biriken kar yüzünden çöktü

Rusya’da bir gece kulübünün çatısında biriken kar çökmeye neden oldu. Çatının çökmesi sonucu ise 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

02 Şubat 2020 Pazar 13:05
Gece kulübünün çatısı biriken kar yüzünden çöktü

Rusya’nın Novosibirsk kentinde bulunan yaklaşık 200 kişilik bir gece kulübünün çatısı çöktü. Etkili yapan karın çatıda birikmesi sonucu ağırlığı daha fazla taşıyamayan kar müşterilerinde olduğu bir sırada aniden çöktü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı söz konusu kaza ile ilgili bir açıklama yaparak çatının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin  de yaralandığı bildirildi.

Gece yarısı meydana gelen ve içeride yaklaşık olarak 200 kişinin bulunduğu gece kulübünde meydana gelen olay sonrası bölgeye gönderilen ekipler tarafından enkaz altından 2 kişinin cansız bedeni morga kaldırılırken yaralı olarak kurtarılan 5 kişinin hastanelerde tedavi altına alındıkları ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca yetkililerin olayla ilgiliş soruşturma başlattığı da bildirildi.


 

Anahtar Kelimeler:
RusyaGece Kulübüçatı çökme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esad rejimi destekçisi savaş uçakları Halep'e saldırdı
Esad rejimi destekçisi savaş uçakları Halep'e saldırdı
Arap Birliği'nden Yüzyılın Anlaşmasına ret cevabı verildi
Arap Birliği'nden Yüzyılın Anlaşmasına ret cevabı verildi
İngiliz bayrakları Brexit'e saatler kala sessizce indirildi
İngiliz bayrakları Brexit'e saatler kala sessizce indirildi
Yunan milletvekilinden provokasyon: Türk Bayrağını yırttı
Yunan milletvekilinden provokasyon: Türk Bayrağını yırttı
Çekya Devleti, Çin'e vize verme işlemlerini askıya aldı
Çekya Devleti, Çin'e vize verme işlemlerini askıya aldı
Rus savaş uçaklarının vurduğu İdlib'de 10 sivil hayatını kaybetti
Rus savaş uçaklarının vurduğu İdlib'de 10 sivil hayatını kaybetti

Popüler Haberler

65 yaş ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? 65 Yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı alma başvuru şartları ve işlemleri
E-Devlet engelli raporu sorgulama işlemleri
İzmirim kart bakiye sorgulama ve Online TL yükleme
Halk bankası emeklilik ikramiyeleri ne zaman yatar?
Eşi vefat eden kadınlar için 500 TL devlet yardımı
Dopamin orucu nedir? Dopamin orucunun amacı ne, işe yarıyor mu?
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları
Kanalların yayın akışları 2 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Memur olmak için yaş sınırı kaçtır? 2020 memurlukta yaş sınırı
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmenin anlamı ve tabiri nedir?
Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar - Burcunuza göre yeni günde sizi neler bekliyor?
Babil ne demek? Babil'in anlamı nedir?
Zümrüdüanka dizisi kaç bölüm olacak? Dizi ne zaman final yapacak?
2020 Bakliyat ve Hububat market fiyatları
0,49-0,79 faiz oranları ile konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
ING Bank EFT ve Havale işlem saatleri ve ücretleri
Kredi kartı ile internet vergi dairesi üzerinden sgk prim borcu ödeme
E-Devlet e-haciz sorgulama nasıl yapılır?
Anne Sütünü artıran meyve, sebze, yeşillik ve yiecekler
Zümrüdü Anka Zümrüt kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zümrüdü Anka Serhat kimdir? Gerçek adı nedir? Alp Navruz rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.