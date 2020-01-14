General Hafter'den flaş hamle! Anlaşmayı imzalamadan Moskova'yı terk etti

Dün Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da gerçekleştirilen Libya barış görüşmelerinde UMH Başkanı Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili yaklaşık 8 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'in Türkiye’nin ateşkes denetimine katılmasının herhangi bir müdahale ve arabuluculuğu reddettiği belirtildi.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasını, Ankara’nın Libya’daki askerlerini geri çekmesine ve merkezi Trablus'ta olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan anlaşmaların geçersiz olduğuna dair bir kaç madde içermemesi nedeniyle anlaşmayı imzalamamaya karar verdiği açıklandı.

Suudi Arabistan’a ait Al Arabiya kanalı General Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını Bingazi'ye ulaştığını da duyurdu. Rusya'ya ait Ria Novosti kanalı ise mutabakat çıkmayan görüşmeden sonra Konsey Başkanı Fayiz es Serrac‘ın da Moskova‘dan ayrılarak İstanbul‘a geçtiğini bildirdi.

Diğer taraftan dün Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşları ile bir araya gelmiş ve Libya'da süresiz ateşkes için sunulan taslak metninde uzlaşma sağlanmıştı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac tarafından taslağın onaylandığı belirtilmiş; Hafter tarafının ise metni incelemek üzere ek süre istemişti.

