İstanbul 10°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120864
ALTIN
292.234
DOLAR
5.8893
STERLİN
7.6532
EURO
6.5498

General Hafter'den flaş hamle! Anlaşmayı imzalamadan Moskova'yı terk etti

Moskova'da gerçekleştirilen Libya barış görüşmelerinde General Hafter'in Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

14 Ocak 2020 Salı 10:56
General Hafter'den flaş hamle! Anlaşmayı imzalamadan Moskova'yı terk etti

Dün Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da gerçekleştirilen Libya barış görüşmelerinde UMH Başkanı Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili yaklaşık 8 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'in Türkiye’nin ateşkes denetimine katılmasının herhangi bir müdahale ve arabuluculuğu reddettiği belirtildi.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasını, Ankara’nın Libya’daki askerlerini geri çekmesine ve merkezi Trablus'ta olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan anlaşmaların geçersiz olduğuna dair bir kaç madde içermemesi nedeniyle anlaşmayı imzalamamaya karar verdiği açıklandı.

Suudi Arabistan’a ait Al Arabiya kanalı General Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını Bingazi'ye ulaştığını da duyurdu. Rusya'ya ait Ria Novosti kanalı ise mutabakat çıkmayan görüşmeden sonra Konsey Başkanı Fayiz es Serrac‘ın da Moskova‘dan ayrılarak İstanbul‘a geçtiğini bildirdi.

Diğer taraftan dün Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşları ile bir araya gelmiş ve Libya'da süresiz ateşkes için sunulan taslak metninde uzlaşma sağlanmıştı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac tarafından taslağın onaylandığı belirtilmiş; Hafter tarafının ise metni incelemek üzere ek süre istemişti. 
 

Anahtar Kelimeler:
Libya Ateşkes AnlaşmasıGeneral HafterMoskova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da çığ ve heyelanlara neden olan yoğun kar yüzünden ölü sayısı 57'ye yükseldi
Pakistan'da çığ ve heyelanlara neden olan yoğun kar yüzünden ölü sayısı 57'ye yükseldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani; Düşürülen uçağın hatası affedilemez!
İran Cumhurbaşkanı Ruhani; Düşürülen uçağın hatası affedilemez!
Pervez Müşerref idama mahkum edilmişti! Mahkeme, Anayasaya aykırı bularak kararı bozdu
Pervez Müşerref idama mahkum edilmişti! Mahkeme, Anayasaya aykırı bularak kararı bozdu
ABD Başkanı Trump'tan İranlı liderlere protestocuları öldürmeyin çağrısı
ABD Başkanı Trump'tan İranlı liderlere protestocuları öldürmeyin çağrısı
Irak, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzeyle saldırdı!
Irak, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzeyle saldırdı!
Filipinler'de yanardağ patladı THY uçuşları iptal etti
Filipinler'de yanardağ patladı THY uçuşları iptal etti

Popüler Haberler

Instagram’da ürün satışı için neler yapılmalı? Ürün satışını kolaylaştıracak öneriler
Ödenmemiş faturadan kesilen elektrik nasıl tekrar açılır? Elektrik kesme açtırma ücreti faturaya ne kadar yansır?
Kara Kuvvetleri okuluna nasıl girilir? 2020 Kara Kuvvetleri okulu başvuru şartları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Taşerondan kadroya geçiş yapan işçilerin tediye 2020 ödeme tarihleri belli oldu mu? 2020 ilave tediyeler ne zaman ödenecek?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Ziraat Bankasından 2020 yılı düşük faizli konut kredisi kampanyası şartları ve faiz oranları
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Sıfır bir filmi nerede çekildi?
Kardeşim Benim 2 filminin konusu nedir? Kardeşim Benim filminin oyuncuları kimler?
Not ortalaması hesaplama, ağırlıklı ortalama ile takdir teşekkür hesaplama yeni formülü
Doğum yapan asgari ücretli anneye süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımıyla 7.500 TL ödeme
2020 KOSGEB engelli desteği nedir? Kosgeb engelli desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
Hazer Amani kimdir? Sıla'nın eşi Hazer Amani kaç yaşındadır, nerelidir?
Saç dökülmesi için siyah sarımsaklı şampuan
Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman? Dizi arası ne zaman bitecek?
Çukur dizisi Çağatay kimdir? Nejat İşler'in Çukurdaki rolü ne olacak?
Show Tv Zemheri dizisinin tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta?
Gelibolu filminin oyuncuları kimler? Gelibolu nerede çekildi, konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.