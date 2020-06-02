George Floyd'un neden öldüğü belli oldu, İşte Floyd'un otopsi raporu!

ABD vatandaşı 46 yaşındaki George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltında alınırken ölmesi nedeniyle önce Minneapolis, onun ardından diğer eyaletlerde mülyonlarca kişi sokaklara dökülerek protesto gösterileri yapmaya başladı.

ABD'yi ayağa kaldıran ölü ile ilgili ırkçı karşıtı göstericiler, hem ülke genelinde hem de dünyanın farklı bölgelerinde gösteriler yaparak hükümete tepkilerini gösterdiler. Gözaltına alındığı sırada polis memuru Chauvin'in dizini boynuna uzunca bir süre bastırması sonucu nefessiz kalarak öldüğü açıklandıktan sonra Floyd'un kalp sorunu nedeniyle ölmüş olabileceği iddiaları da ortaya atıldı.

BCC'nin yayınladığı habere göre bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsi sonrasında George Floyd'un, boğularak öldüğü açıklanırken ABD'li adli patoloji uzmanlarından Dr. Michael Baden, var olan kalp hastalığının Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna ulaştıklarını ifade etti.

Siyahi ABD vatandaşı George Flyond'un 25 Mayıs tarihinde gözaltına alınma anını gösteren videoda beyaz polis memuru Derek Chauvin'in Floyd'u yere yatırdıktan sonra diziyle boynuna bastırdığı ve uzun bir sürede öylece kaldığı görülüyordu.

Diğer taraftan, Minnesota Valisi Walz, yaptığı bir açıklamada polis şiddeti sonucu ölen George Floyd’un cenazesi için, “Gözümüzün önünde son verilmiş bir hayatı onurlandırmak için önemli bir merasim olacak” ifadesini kullanarak Floyd’un cenazesinin perşembe günü yapılacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 00:02