Gizli hamilelik yaşayan kadın doğumdan 9 gün önce bebeği olacağını öğrendi

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Lauren Chalk isimli bir kadın hamile olduğunu doğumuna günler kala öğrendi. Annesinin ısrarıyla kontrole giden genç kadın bebeğinin kalp atışlarını duyunca neye uğradığını şaşırdı.

Doktor kontrolüne gittiğinde bebeğinin 38 haftalık olduğunu ve doğuma yaklaşık 9 gün gibi bir sürenin kaldığını öğrenen genç anne, günler sonra sonra doğuma girerek 2,5 kilo ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Polikistik over sendromu (PCOS) olan Chalk, düzensiz olarak adet gördüğü için hamile olduğunu hiç tahmin etmediğini söyleyerek "Ultrasonda bebeğin kalbinin attığını öğrenince çok şaşırdık. Çünkü ilk iki hamileliğimde bebeklerimin kalbi atmıyordu. Hamilelik stresi yaşamaya vaktim olmadı. Sanırım her şeyin böyle olmasını Tanrı istedi" diye konuştu.

Dokorlar ise ABD'de her 475 kadından birinde gizli hamilelik görüldüğünü belirterek bu tür hamileliklrde anne adaylarının hamile olduklarını 20 haftaya kadar fark etmediklerini söylüyorlar.