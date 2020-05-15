Göreve geleli 1 ay olan Brezilya Sağlık Bakanı istifa etti

Brezilya’nın yeni Sağlık Bakanı Nelson Teich görevinden istifa ettiğini duyurdu. Nelson Teich göreve başlayalı henüz 1 ay olmuştu. Nelson Teich’in 1 ay içinde istifa etmesi dikkat çekti. İşte Nelson Teich’in istifasının perde arkası…

Göreve geleli 1 ay olan Brezilya Sağlık Bakanı istifa etti
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Korona virüs salgını Brezilya’da gün geçtikçe etkisini artırmaya devam ediyor. Ülkede korona virüsün ilk başlarda ciddiye alınmaması nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro daha önce korona virüse karşı gereken önlemleri almaması nedeniyle eleştirilmişti.

Başkan Bolsonaro korona virüs salgını sürecinde anlaşmazlıklar yaşadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta’yı görevden almış ve yerine Nelson Teich’i getirmişti. Yeni Sağlık Bakanı Nelson Teich de istifa etti.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre göreve başlayalı 1 ay olan Teich’in isteklerinin yapılmaması üzerinde istifa ettiği belirtildi. Brezilya’da Perşembe günü itibariyle korona virüs vaka sayısı Almanya ve Fransa’yı geçti. Şuanda ülkede 200 binin üzerinde vaka bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 20:02

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