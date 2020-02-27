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Gözünün içine siyah dövme yaptıran kadın görme yetisini kaybetti

Polonya’da çok sevdiği rap sanatçısına benzemek isteyen bir kadın gözlerinin içine siyah dövme yaptırdı. Dövme sırasında gözle temas etmemesi gereken mürekkep kullanıldığı için kadın görme yetisini kaybetti.

27 Şubat 2020 Perşembe 19:51
Gözünün içine siyah dövme yaptıran kadın görme yetisini kaybetti

Polonya'nın Wroclaw şehrinde yaşayan Aleksandra Sadowska isimli bir kadın, bundan 4 yıl önce başkent Varşova’da bir dövmeciy gitti. Ünlü Rap şarkıcısı 'Popek'e benzemek isteyen genç kadın gözleirnin içine siyah renkte bir dövme yaptırdı.

Gözünün içine siyah dövme yaptıran kadın görme yetisini kaybetti

Dövme yaptırdıktan bir süre sonra gözlerinde ağrı ve acı hisseden kadın, dövme yaptırdığı kişiye bunu söyledi fakat dövme sanatçısı bunun normal bir durum olduğunu söyledi. Daha sonra doktora giden genç kadın o sırada bir gözünde görüşü tamamen kaybetmişti. Doktorlar yaptıkları tetkikler sonrasınsa kadına gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını söylediler.

Kadının gözlerinde oluşan görme kaybından sonra olayla ilgili yapılan araştırmalarda dövme sanatçısının prosedürde ciddi hatalar yaptığı ve gözle temas etmemesi gereken sadece vücut dövmelerinde kullanılması gereken mürekkebi kullandığı öğrenildi. Genç kadının avukatları ise basına yaptıkları açıkalmada, dövme sanatçısının böyle hassas bir prosedürün nasıl yapılacağını bilmediğine dair açık kanıtlar olduğunu ve buna rağmen dövme sanatçısının işlemini yaptığını söylediler ve dövmeci hakkında suç duyurusunda bulundular.

Gözünün içine siyah dövme yaptıran kadın görme yetisini kaybetti

Görme kaybı iyice ilerleuen Sadowska ise konuşmasında “Kendimi eve kapatıp, depresif olmayacağım. Üzgünüm ancak yaşamaya devam edeceğim” ifadelerini kullanırken görüşünü düzeltmek için 3 operasyon geçirdiğini söyledi. Diğer taraftan dövme sanatçısının, yaptığı işlem nedeniyle 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı öğrenildi.


 

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PolonyaSiyah DövmeGörme KaybıGöz Içi Dövmesi
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