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Greenpeace uyardı! Çernobil bölgesinde radyasyon tehlikesi oluşabilir

Ukrayna'da geçtiğimiz hafta çıkan yangınların devam etmesi ve çernobil bölgesine yaklaşması sonucun da çevre örgütü Greenpeace'den korkutan radyasyon uyarısı geldi.Peki çernobil faciası nedir? Çernobil faciası ne zaman yaşanmıştır? Çernobil nerededir? Sorularının cevapları haberimizde.

14 Nisan 2020 Salı 00:09
Greenpeace uyardı! Çernobil bölgesinde radyasyon tehlikesi oluşabilir

Çevre örgütü Greenpeace'den korkutan uyarı geldi.Ukrayna'da geçtiğimiz hafta çıkan yangınların devam etmesi ve çernobil bölgesine yaklaşması sonucun da çevre örgütü Greenpeace çıkan yangının Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgeye bir kilometre kadar yaklaştığını belirterek durumun radyasyon riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, yangının kontrol altında olduğunu ancak bazı noktalarda alevlerin devam ettiğini açıkladı. Reuters haber ajansının görüntülerinde nükleer facianın yaşandığı alanın çevresindeki 30 kilometrelik güvenlik bölgesinin yangınlar nedeniyle karardığı dikkat çekti.

GREENPEACE UYARDI

Uydu görüntülerine göre ilk yangının 34 bin hektarlık alana yayıldığını açıklayan Greenpeace, 12 bin hektarlık alanı etkisi altına alan ikinci yangının ise Çernobil faciasının yaşandığı bölgeye bir km kadar yaklaştığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranının normal sınırlar içerisinde olduğunu açıkladı. Greenpeace ise uydu görüntülerinin, sahadaki durumun resmi açıklamalardan daha vahim olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

ÇERNOBİL FACİASI NEDİR?

 25 ve 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Pripyat kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 4 numaralı yüksek güçlü kanal tipi reaktörün patlaması sonucu radyasyonun yayılması faciasıdır.

Son Güncelleme: 14.04.2020 01:13
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