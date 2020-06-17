Güney Kıbrıs AB'den savaş gemileri istedi

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelides, Türkiye karşısında Brüksel’den savaş gemisi talep etti. Bakan Angelides, AB’li mevkidaşları ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz varlığını müzakere etti.
AB savaş gemilerine ihtiyaç duyuluyor
Yunan basınında Kathmeri tarafından yapılan küstah açıklamalardaysa, Türk tehdidinin sürdüğü aktarılırken stratejik bir pusula hazırlanması ve Avrupa dayanışmasının çekirdeğini oluşturan karşılıklı katkıda tehditlerin tanınması ihtiyacından söz edildi.
Son Güncelleme: 17.06.2020 15:18