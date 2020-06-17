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Güney Kıbrıs AB'den savaş gemileri istedi

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığının tehdit oluşturduğu şeklinde küstah açıklamalarda bulunarak AB'den savaş gemileri talep etti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 15:18
Güney Kıbrıs AB'den savaş gemileri istedi
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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelides, Türkiye karşısında Brüksel’den savaş gemisi talep etti. Bakan Angelides, AB’li mevkidaşları ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz varlığını müzakere etti.

AB savaş gemilerine ihtiyaç duyuluyor


 Angelides, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı nedeniyle AB’nin savaş gemilerine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Yunan basınında Kathmeri tarafından yapılan küstah açıklamalardaysa, Türk tehdidinin sürdüğü aktarılırken stratejik bir pusula hazırlanması ve Avrupa dayanışmasının çekirdeğini oluşturan karşılıklı katkıda tehditlerin tanınması ihtiyacından söz edildi.


Son Güncelleme: 17.06.2020 15:18
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