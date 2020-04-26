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Güney Kore'de Korona'ya karşı sınav sisteminde değişiklik! Açık hava sınavları

Korona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında özellikle eğitim'de sınavlarda açık hava sınav sistemine geçiliyor. Bunun ilk örneği Güney Kore'de yaşandı. Ülkede düzenlenen sınavlar tedbir amaçlı açık havada yapıldı.

26 Nisan 2020 Pazar 14:08
Güney Kore'de Korona'ya karşı sınav sisteminde değişiklik! Açık hava sınavları

Dünya'da korona virüs ile mücadele kapsamında özellikle kalabalık grupların oluştuğu sınav sistemine yeni uygulamalar geliyor. Yüzlerce öğrencinin bir arada olduğu sınavlar veya bir çok iş arayanın iş öncesi girmiş olduğu sınavlar artık sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde açık hava gerçekleştiriliyor.Güney Kore'de bunu yapan ülkeler arasında yerin aldı.

Ülkenin başkenti Seul'de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, korona virüs gölgesinde gerçekleşti. Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav için yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi. Gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlemlendi. Sınava katılanların ateşinin ölçüldüğü ve masa ve sandalyelerin dezenfekte edildiği belirtildi. 

Öte yandan, Güney Kore'de Covid-19 nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 10 bin 728 virüs vakası kayıtlara geçti. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 717 olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreAçık Hava Sınavları
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