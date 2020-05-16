Hafter güçlerine bağlı HSS Libya ordusu tarafından imha edildi

Libya ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yapmış olduğu açıklamalarda, Hafter milisinin işgali altındaki Vatiyye Askeri Hava Üsüs’ne gönderilmiş olan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından temin edilen Rus yapımı Pantsir tipi HSS’nin imha edildiğini duyurdu.

Hafter saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

Ordu, 25 Mart günü Barış Fırtınası operasyonu başlattı ve 13 Nisan tarihindeyse Trablus batısında 7 belde ile bir şehri Hafter milislerinden geri alıp başkentten Tunus’a kadar sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı temizlemeyi başarmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Hafter güçlerini Funac bölgesine düzenlediği saldırılarda beş sivilin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi. Ampütasyon uygulanmakta olan bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 23:07