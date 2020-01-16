Hafter'in ateşkes kararı ile igili Almanya'dan peş peşe açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazide darbeci lider Halife Hafter ile ateşkes anlaşması üzerine görüştüklerini açıkladı. Albman N-TV kanalına konuşan Bakan Maas, görüşmede Hafter'in kendisine sunuılan ateşkesi devam ettireceğini ve 19 Ocak'ta Berlin de yapılacak olan Libya konulu konferansa katılacağını söylediğini bildirdi.

Libya'dakş meşru yönetime karşı isyan çıkararak bölgede saldırılara başlayan silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in katılacağı konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bulunacak. Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden temsilcilerin de katılacağı konferansta BM kapsamındaki silah ambargosuna uyulması görüşülecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bu gelişmelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Merkel, düzenlediği basın toplantısında Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in mevcut ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olmasının kendileri için de çok iyi bir haber olduğunu söyleyerek "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz" diye konuştu.

Hafter’in Libya’da ateşkes anlaşmasının devamı isteğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Merkel, 19 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Berlin Konferası’nda silah ambargosuna bağlı kalınmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

