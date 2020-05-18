Hafter milislerinin elindeydi, Vatiyye Askeri Üssü kontrol altına alındı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler yaklaşık 2 hafta önce ülkenin batısında bulunan ve en stratijk askeri noktalardan biri olan vatiyye askeri hava üssünü'nü ele geçirdileri. Hafter'e bağlı milislerin işgalinde olan hava üssünün Libya Ordusu tafından kontrol altına alınması sonrasında 6 yıldır 'Batı operasyonları komuta merkezi' olarak kullanan üs darbeci Hafter'e gelen en büyük darblerden biri oldu.

Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, söz konusu son dakika gelişmesi hakkında yaptığı açıkalmada, Hafter güçlerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını bildirdikten sonra üs bölgesinin içinden çarpıcı görüntüler de yayınlandı.

Diğer taraftan; Darbeci lider Hafter, 2019 yılının Nisan ayında başkent Trablus'a yönelik saldırı emri verdikten sonra, savaş uçaklarıyla başkent çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü kullanmıştı. Libya ordusu ise en son 25 Mart'ta başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Hafter milislerinin Vatiyye'yi kullanarak elde ettiği üstünlüğü ortadan kaldırmıştı.

Vatiyye Üssü, çölün ortasında geniş ve çok korunaklı bir askeri alan olması nedeniyle tratejik önemini korurken, ikinci Dünya Savaşı sırasında 1942'de açıldığı dönemde Ukbe bin Nafi olarak isimlendirilen Vatiyye, Mitiga Havalimanı'ndan sonra en önemli hava üssü olarak kabul edilmiş olan üs ayrıca Libya'da sivil uçuşların yapılmadığı tek üs bölgesi olarak biliniyor.

Vatiyye Hava üssünün tekrar kontrol altına alınması UMH'nin güvenli bir üsse sahip olmasının yanında, Mitiga Havalimanına alternatif olarak başkentin batısındaki Zuvara Havaalanının da sivil uçuşlar için kullanılmasının önünü açmış oldu.