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Haşdi Şabi ne demek? Haşdi Şabi örgütü kime bağlıdır?

İran Generali Kasım Süleymani’ni ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD güçleri tarafından öldürülmesinden sonra, herkes bu örgütün ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Haşdi Şabi örgütü kime bağlıdır? Haşdi Şabi ne demektir?

03 Ocak 2020 Cuma 11:33
Haşdi Şabi ne demek? Haşdi Şabi örgütü kime bağlıdır?

Haşdi Şabi, Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Musul'u ele geçirmesinden hemen sonra, Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin fetvası üzerine kurulmuştur. Çoğunluğunu Şiilerden oluşturduğu aynı zamanda Sünni, Hristiyan ve Yezidileri de içeren yaklaşık 40 farklı grup ta vardır. Irak hükümetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran bir örgüt olan Haşdi Şabi, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı ulusal seferberlik talep eden mezhepsel olmayan bir fetva üzerine kurulmuştur.

Örgüt,özellikle Sünni sivillere karşı mezhepsel kan dökmekten dolayı suçlanmış fakat Irak hükümet yetkilileri, bu ihlallerin münferit olaylar olarak nitelendirdirmişti. Örgüte küçük cezai tedbirler almasıyla Iraklı Şii din adamları da savaş suçlarından kaçmaya çağırılmıştır.

Liwa Salahaddin'in liderliğini yaptığı Haşbi Şabi örgütü, 19 Aralık 2016'da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum Kasım ayında parlamentoda kabul eden ve örgütü silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onaylamıştır. Bu yasayla birlikte örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanlığına tabi oldu. 

Diğer taraftan Haşdi Şabi'deki milis sayısının yaklaşık 120 binden fazla olduğu iddia edilirken, Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunduğu biliniyor.

Ebu Mehdi el-Mühendis kimdir?

Kasım Süleymani ile birlikte gerçekleştirilen saldırıda ölen bir diğer isim de Irak'ta İran tarafından desteklenen Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis lakaplı Cemal Cafer İbrahim'di. Irak'ın en güneyindeki Basra kentinde dünyaya gelen ve Bağdat Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ebu Mehdi, Irak'taki milis liderler arasında İran ve özellikle Süleymani'ye en yakın isim olarak tanınıyordu.

Son Güncelleme: 03.01.2020 11:36
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İranKasım SüleymaniHaşbi şabi NedirEbu Mehdi El Mühendis
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