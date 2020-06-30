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Hastaneye yetişemeyen kadın ayakta doğum yaptı

A.B.D sancıları başlayan hamile bir kadın hastane otoparkından aracından indiği esnada hastaneye giriş yapamadan otoparkta doğum yaptı.

30 Haziran 2020 Salı 04:03
Hastaneye yetişemeyen kadın ayakta doğum yaptı
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İlginç olan olay ABD'de de gerçekleşti.

Hamileliğinin son zamanlarında olan bir kadın sancıları gelince eşiyle birlikte kendi araçları ile Miami kentinde ki bir hastaneye doğru yola çıktılar.

Gittikçe sancıları artan kadın hastane otoparkında eşiyle birlikte geldikten sonra araçtan çıkan ve hastane binasına doğru ilerleyen kadın sancıları iyi arttı ve hastanenin otoparkında ayakta doğumunu yaptı.


Hastane otoparkında doğumu gören sağlık uzmanları kadına yardım için koştu ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğini ve annesini kliniğe aldı.

Diğer yandan doğum başladığı esnada otopark gelen polis memurlarında ayakta gerçekleşen doğuma şahit oldular.

Hastaneden yapılan açıklamada anne ve bebeğinin durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.


Son Güncelleme: 30.06.2020 04:03
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