Hindistan'da dehşet veren olay! Rahip Salgın bitsin diye bir kişinin balta ile kafasını kesti

Dehşet veren olay Hindistan'da yaşandı.

Ülkede bir tapınakta görevli rahip dünya çapında yaşanan korona virüs hastalığını sona ermesi için Saroj Kumar Pradhan (52) adlı kişinin kafasını keserek Hindu tanrıçasına kurban ettiği açıkladı.

Kan donduran olay duyulunca polis hemen rahibi gözaltına aldı. Göz altında polise ifade veren rahip tanrıçayı rüyasında gördüğünü, tanrıçanın salgını sona erdirmek için kendisinden bir kurban istediğini söyledi.

RAHİP SARHOŞ ÇIKTI

Görgü tanıkları gece geç saatte tapınakta Rahip Ojha ile kurbanın tartıştıklarını ve Rahip'in kurbanın kafasına baltayla vurduğunu belirtti. Polis ise basına yaptığı açıklamada, Rahip Ojha'nın gözaltına alındığı sırada sarhoş olduğunu vurguladı.